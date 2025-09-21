Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю

21 вересня 2025, 20:15
Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю
Фото: Укрінформ
Французький президент додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування
Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. В тому числі ЄС сам вирішить, чи варто запроваджувати проти Китаю додаткові тарифи та мита.
 
Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю CBS News.
 
Коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи проти Китаю, щоб збільшити тиск на Пекін, Макрон заявив, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".
 
Французький президент додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. Зараз варто займатися іншими санкційними питаннями.
 
"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", - сказав Макрон.
 
При цьому, додав президент Франції, в принципі санкційний підхід вірний, але він повинен пов'язуватися безпосередньо з росією та бути цілеспрямованим.
 
"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з росією", – додав Макрон.

 

Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється