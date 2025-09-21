Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю
21 вересня 2025, 20:15
Фото: Укрінформ
Французький президент додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування
Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. В тому числі ЄС сам вирішить, чи варто запроваджувати проти Китаю додаткові тарифи та мита.
Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю CBS News.
Коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи проти Китаю, щоб збільшити тиск на Пекін, Макрон заявив, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".
Французький президент додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. Зараз варто займатися іншими санкційними питаннями.
"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", - сказав Макрон.
При цьому, додав президент Франції, в принципі санкційний підхід вірний, але він повинен пов'язуватися безпосередньо з росією та бути цілеспрямованим.
"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з росією", – додав Макрон.