Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю

Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. В тому числі ЄС сам вирішить, чи варто запроваджувати проти Китаю додаткові тарифи та мита.

Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю CBS News.

Коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи проти Китаю, щоб збільшити тиск на Пекін, Макрон заявив, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".

Французький президент додав, що у відносинах з Китаєм ЄС дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. Зараз варто займатися іншими санкційними питаннями.