Макрон закликає блокувати "тіньовий флот" росії

Затримка російського танкера Францією на один-два тижні підірвала ефективність постачань нафти з росії.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав "посилити тиск" на тіньовий флот росії, один із танкерів якого перехопили біля узбережжя Франції. Він також запропонував зривати постачання російської нафти, затримуючи тіньові танкери.

Про це пише France24.

"Надзвичайно важливо посилити тиск на тіньовий флот, тому що це значно знижує здатність росії фінансувати свої військові зусилля в Україні. Дуже важливо, що таким чином ви знищуєте бізнес-модель, затримуючи ці судна навіть на кілька днів чи тижнів і змушуючи організовувати постачання інакше, що знижує ефективність бізнес-моделі. Я пропоную в рамках "коаліції охочих", у тісній співпраці з НАТО працювати над тим, як оптимізувати ці спільні дії", — наголосив Макрон.

Європейський Союз вважає, що до цього флоту входять 444 судна. За словами Макрона, торгівля нафтою, пов’язана з цим флотом, приносить "понад 30 мільярдів євро" до бюджету росії та забезпечує фінансування "30–40%" її військових зусиль проти України.

Він навів як приклад затримання Францією біля своїх берегів танкера, який прямував із російського порту до Індії «під фальшивим прапором», щоб переконатися, чи відповідають ці судна міжнародним правилам. Макрон заявив, що зупинивши цей танкер на «один-два тижні», Франція підірвала ефективність постачання нафти з Росії.

"Відповідно до міжнародного морського права, зокрема конвенції Монтего-Бей, військово-морські сили суверенних країн мають право проводити перевірки прапорів (...) коли є сумніви щодо реального прапора (того, що офіційно зареєстровано) судна та прапора, який воно несе", — заявив речник Генерального штабу Франції, полковник Гійом Верне.