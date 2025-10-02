Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Макрон закликає блокувати "тіньовий флот" росії

02 жовтня 2025, 17:42
Макрон закликає блокувати
Фото: з вільного доступу
Затримка російського танкера Францією на один-два тижні підірвала ефективність постачань нафти з росії.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав "посилити тиск" на тіньовий флот росії, один із танкерів якого перехопили біля узбережжя Франції. Він також запропонував зривати постачання російської нафти, затримуючи тіньові танкери.

Про це пише France24.

"Надзвичайно важливо посилити тиск на тіньовий флот, тому що це значно знижує здатність росії фінансувати свої військові зусилля в Україні. Дуже важливо, що таким чином ви знищуєте бізнес-модель, затримуючи ці судна навіть на кілька днів чи тижнів і змушуючи організовувати постачання інакше, що знижує ефективність бізнес-моделі. Я пропоную в рамках "коаліції охочих", у тісній співпраці з НАТО працювати над тим, як оптимізувати ці спільні дії", — наголосив Макрон.

Європейський Союз вважає, що до цього флоту входять 444 судна. За словами Макрона, торгівля нафтою, пов’язана з цим флотом, приносить "понад 30 мільярдів євро" до бюджету росії та забезпечує фінансування "30–40%" її військових зусиль проти України.

Він навів як приклад затримання Францією біля своїх берегів танкера, який прямував із російського порту до Індії «під фальшивим прапором», щоб переконатися, чи відповідають ці судна міжнародним правилам. Макрон заявив, що зупинивши цей танкер на «один-два тижні», Франція підірвала ефективність постачання нафти з Росії.

"Відповідно до міжнародного морського права, зокрема конвенції Монтего-Бей, військово-морські сили суверенних країн мають право проводити перевірки прапорів (...) коли є сумніви щодо реального прапора (того, що офіційно зареєстровано) судна та прапора, який воно несе", — заявив речник Генерального штабу Франції, полковник Гійом Верне.

війнаНАТОнафтасанкціїЕмануель МакронТіньовий флот рф

Останні матеріали

росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Ірина Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Ірина Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється