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Маляр закликала не викладати фото з номерами збитих дронів-камікадзе

Ольга
Матарикіна
Якщо на знімку видно бортовий номер ворожого об'єкта – це може зашкодити
Маляр закликала не викладати фото з номерами збитих дронів-камікадзе Фото з вільного доступу
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чим може нашкодити оприлюднення фотографій збитих дронів.
 
Про це вона написала в Тelegram.
 
"Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих "Шахедів". Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед", – наголосила Маляр.
 
За її словами, оприлюднення фотографій збитих дронів може нашкодити у випадку, якщо на знімку видно бортовий номер ворожого об'єкта. Зокрема, із цих даних противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі.
 
Зі свого боку ворожі засоби масової інформації можуть використати цей факт в пропагандистських цілях.
 
"Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації", – закликала представниця Міноборони.
 
Як зауважила Маляр, деякі дописувачі соціальних мереж уже підкоригували свої вранішні дописи й на фото з уламками збитих дронів замалювали номери "шахедів".
 
"Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює", – підкреслила вона.
 
Як повідомлялося, вранці 17 жовтня 2022 року ворог атакував Київ дронами-камікадзе. За даними міського голови Віталія Кличка, у центрі столиці сталися вибухи. Пошкоджень зазнали кілька житлових будинків.
 
Для ударів по Києву вранці 17 жовтня загарбники застосували 28 дронів. Усього зафіксовані п’ять влучань. З-під завалів зруйнованого ворожою атакою будинку дістали тіла чотирьох загиблих.
 
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17 10 2022 16:31
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