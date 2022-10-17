CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯкщо на знімку видно бортовий номер ворожого об'єкта – це може зашкодитиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маляр закликала не викладати фото з номерами збитих дронів-камікадзе
Фото з вільного доступу
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чим може нашкодити оприлюднення фотографій збитих дронів.
Про це вона написала в Тelegram.
"Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих "Шахедів". Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед", – наголосила Маляр.
За її словами, оприлюднення фотографій збитих дронів може нашкодити у випадку, якщо на знімку видно бортовий номер ворожого об'єкта. Зокрема, із цих даних противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі.
Зі свого боку ворожі засоби масової інформації можуть використати цей факт в пропагандистських цілях.
"Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації", – закликала представниця Міноборони.
Як зауважила Маляр, деякі дописувачі соціальних мереж уже підкоригували свої вранішні дописи й на фото з уламками збитих дронів замалювали номери "шахедів".
"Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює", – підкреслила вона.
Як повідомлялося, вранці 17 жовтня 2022 року ворог атакував Київ дронами-камікадзе. За даними міського голови Віталія Кличка, у центрі столиці сталися вибухи. Пошкоджень зазнали кілька житлових будинків.
Для ударів по Києву вранці 17 жовтня загарбники застосували 28 дронів. Усього зафіксовані п’ять влучань. З-під завалів зруйнованого ворожою атакою будинку дістали тіла чотирьох загиблих.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 10 2022 16:31 МЕДІА
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- ФОТО Атака Києва дронами: що відомо
- ФОТО Масивна "рідкісна" давньоримська мозаїка знайдена в Сирії
- Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг
- Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян
СТАТТІ