Маляр закликала не викладати фото з номерами збитих дронів-камікадзе

Якщо на знімку видно бортовий номер ворожого об'єкта – це може зашкодити

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чим може нашкодити оприлюднення фотографій збитих дронів.

Про це вона написала в Тelegram.

"Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих "Шахедів". Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед", – наголосила Маляр.

За її словами, оприлюднення фотографій збитих дронів може нашкодити у випадку, якщо на знімку видно бортовий номер ворожого об'єкта. Зокрема, із цих даних противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі.

Зі свого боку ворожі засоби масової інформації можуть використати цей факт в пропагандистських цілях.

"Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації", – закликала представниця Міноборони.

Як зауважила Маляр, деякі дописувачі соціальних мереж уже підкоригували свої вранішні дописи й на фото з уламками збитих дронів замалювали номери "шахедів".

"Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює", – підкреслила вона.

Для ударів по Києву вранці 17 жовтня загарбники застосували 28 дронів. Усього зафіксовані п’ять влучань. З-під завалів зруйнованого ворожою атакою будинку дістали тіла чотирьох загиблих.