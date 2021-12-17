Марсохід NASA знайшов на Червоній планеті органічні сполуки

Органічні речовини можуть вироблятися як біологічним, так і небіологічним способом. Проте не йдеться про виявлення життя на Марсі

Марсохід NASA Perseverance знайшов у деяких зібраних зразках порід на дні кратеру Єзеро органічні хімічні речовини, що містять вуглець.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Space.com.

Органічні речовини можуть вироблятися як біологічним, так і небіологічним способом. Проте не йдеться про виявлення життя на Марсі.

Органічні речовини були виявлені всередині деяких порід, а також у пилу на поверхні деяких каменів. Зазначається, що аналогічні органічні речовини виявив марсохід Curiosity, який з серпня 2012 року досліджує кратер Гейл завширшки 154 км. Проте результати діяльності Perseverance дозволяють скласти карту органічних речовин усередині гірських порід, що допоможе зрозуміти середовище, у якому утворилася органіка.

Інструмент Perseverance під назвою PIXL (Планетарний інструмент для рентгенівської літохімії) також дозволяє сфокусувати увагу на цьому стародавньому середовищі. Аналіз PIXL абразивної породи на ділянці Езеро під назвою Південний Сейт виявив велику кількість кристалів олівіну у поєднанні з кристалами піроксену.

Така текстура вказує на те, що кристали росли і осідали в магмі, що повільно остигала - наприклад, в товстому потоці лави, лавовому озері або магматичному осередку. Потім каміння піддавалося дії води, завдяки чому вчені зможуть датувати події в Єзеро, краще зрозуміти період, коли вода була поширена на Марсі, і розкрити ранню історію планети.

Дослідникам потрібно буде зробити ще багато роботи, щоб з'ясувати, у ході яких процесів утворилися сполуки, знайдені в кратері Єзеро. Однак зробити це вони зможуть лише після того, як зразки будуть доставлені на Землю, можливо, вже у 2031 році.

"Коли ці зразки будуть повернуті на Землю, вони стануть джерелом наукових досліджень і відкриттів протягом багатьох років", - додав головний дослідник інструменту SHERLOC («Сканування житлових середовищ за допомогою рамана та люмінесценції для органічних і хімічних речовин») компанії Perseverance Бігль.

До тих пір не можна буде точно сказати, що спричинило утворення виявлених органічних сполук.

Нагадаємо, що марсохід NASA Perseverance, схоже, знайшов найдавніші породи на місці приземлення на Червоній планеті