Маска вперше після сварки з Трампом запросили до Білого дому

05 вересня 2025, 10:57
Маска вперше після сварки з Трампом запросили до Білого дому
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Маск заявив, що його запросили на саміт

Мільярдер Ілон Маск заявив, що його запросили на саміт лідерів технологічної галузі, який відбудеться у Рожевому саду Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

"Мене запросили, але, на жаль, я не зможу бути присутнім. Там буде мій представник", – сказав Маск.
 
За словами представника Білого дому, до списку гостей заходу увійшли генеральний директор Meta Марк Цукерберг, генеральний директор Apple Тім Кук, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, генеральний директор Google Сундар Пічаї та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.
 
"Той факт, що Маска запросили, може свідчити про потепління відносин між Маском і Білим домом. Колись названий «першим приятелем» і майже постійним супутником президента Дональда Трампа, Маск цього літа мав гучний конфлікт з президентом після того, як залишив свою посаду в Департаменті урядової ефективності. Маск навіть пообіцяв підтримати основних суперників республіканців, які проголосували за підписаний Трампом законопроєкт про фінансування, і заявив, що створить нову політичну партію, хоча, схоже, на цьому фронті не відбулося жодних зрушень", – йдеться у матеріалі.
