ПОЛІТИКА

Масштабний парад у Пекіні: Сі Цзіньпін показав нове озброєння

03 вересня 2025, 11:25
У столиці Китаю Пекіні 3 вересня пройшов масштабний військовий парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Серед відомих гостей були запрошені лідери росії та Північної Кореї — путін та Кім Чен Ин.

Про це повідомляють AP та китайське видання China Daily.

На параді голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін показав озброєння країни, зокрема і таке, що не було продемонстоване на публіку раніше:

  • гіперзвукові ракети, призначені для знищення кораблів у морі;
  • підводні безпілотники, зокрема AJX002;
  • нову міжконтинентальну балістичну ракета DF-61;
  • винищувачі, бомбардувальники та вертольоти, зокрема, літаки JL-10;
  • далекобійну ракету повітряного базування JingLei-1;
  • міжконтинентальну ракету підводного базування JuLang-3;
  • крилаті ракети ChangJian-20A, YingJi-18C та ChangJian-1000
  • наземну міжконтинентальну ракету нового типу DongFeng-31.

Серед 20 запрошених світових лідерів були самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, очільник росії владімір путін, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а також голова Північної Кореї Кім Чен Ин.

На парад Сі приїхав на чорному лімузині. У своїй промові очільник КНР згадав про ветеранів, закликав до викорінення війни, а наприкінці параду — випустили 80 тисяч "голубів миру".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на тлі параду іронічно заявив, що лідери Китаю, росії та Північної Кореї «змовляються проти Сполучених Штатів». 

"Бажаю президентові Сі та чудовому народу Китаю великого й тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання владіміру путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки", – написав він.

