Матір Сенцова розповіла, що розмовляє з сином раз на місяць по 20 хвилин
Сенцов в основному розпитує про стан здоров'я дітей (16-річна Аліна та 13-річний Влад), як вони вчаться і чим цікавляться, розповіла вона в інтерв'ю "Громадському".
Про своє здоров'я політв'язень завжди говорить: "Усе добре".
"Він займається спортом, іде на поправку, п'є вітаміни і стежить, чи не захворіли, як вчаться (діти, - ред). З ким Влад (син Олега, - ред.) зустрічається, з ким дружить ... Щоб обговорити це, нам і 20 хвилин не вистачає", - розповіла Людмила Сенцова.
Зазначимо, сьогодні, 10 травня, виповнюється п'ять років з дня арешту Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Більшу частину терміну українські політв'язні провели в тюрмах Росії. Режисера й активіста Сенцова засуджено на 20 років за сфабрикованою справою. Він перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Заполяр'ї.
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Нагадаємо, що український режисер, політв’язень Олег Сенцов в колонії Лабитнангі може користуватися телефоном раз на місяць, він отримує газети із місячним запізненням.
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