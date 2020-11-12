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Мер Черкас Бондаренко, який хотів пом'якшити карантин всупереч уряду і судився зі Зеленським, вибачився

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко публічно вибачився перед президентом Володимиром Зеленським. Раніше він судився з главою держави, бо той назвав його "бандитом", але суд очільник Черкас програв.
Мер Черкас Бондаренко, який хотів пом Мер Черкас Анатолій Бондаренко

Відповідне відеозвернення Бондаренко опублікував у Facebook, пише "Громадське".

Спочатку він закликав новобраних депутатів міськради "забути про усі передвиборчі чвари та об'єднатися для роботи". Бондаренко зазначив, що в команду виконкому також потрапив представник провладної партії "Слуга Народу". Мер пояснив, що потрібно забути про протистояння між ним та президентом.

"Сьогодні я, як міський голова, хотів би... повибачатися перед президентом. За те, що я, в принципі, не себе відстоював, а відстоював жителів міста. Я гаряча людина, але я щира людина. І я завжди буду стояти пліч-о-пліч із патріотами України, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Наше завдання — спільно працювати на Україну", — сказав Бондаренко.

Нагадаємо, що Інфікований коронавірусом мер Черкас виступив проти "карантину вихідного дня"

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11 12 2020 17:52
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