ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що цього року виступає з останнім новорічним зверненням до громадян, оскільки наступного року більше не планує претендувати на посаду глави уряду ФРН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель заявила, що цього року виступає з останнім новорічним зверненням
Ангела Меркель. Фото: rmf24.pl
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Через дев'ять місяців будуть вибори до бундестагу, на яких я не буду більше балотуватися. Тому, за всіма прогнозами, це востаннє, коли я можу звернутися до вас як канцлер", - сказала Меркель.
За її словами, вона ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато сподівань на наступний рік: причиною тому стала пандемія коронавірусу COVID-19.
Вибори до бундестагу відбудуться 26 вересня 2021 року.
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31 12 2020 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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