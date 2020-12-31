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Меркель заявила, що цього року виступає з останнім новорічним зверненням

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що цього року виступає з останнім новорічним зверненням до громадян, оскільки наступного року більше не планує претендувати на посаду глави уряду ФРН.
Меркель заявила, що цього року виступає з останнім новорічним зверненням Ангела Меркель. Фото: rmf24.pl

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Через дев'ять місяців будуть вибори до бундестагу, на яких я не буду більше балотуватися. Тому, за всіма прогнозами, це востаннє, коли я можу звернутися до вас як канцлер", - сказала Меркель.

За її словами, вона ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато сподівань на наступний рік: причиною тому стала пандемія коронавірусу COVID-19.

Вибори до бундестагу відбудуться 26 вересня 2021 року.

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31 12 2020 16:41
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