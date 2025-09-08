Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мерц: путін не зупиниться на Україні, Європа має діяти

08 вересня 2025, 20:12
Мерц: путін не зупиниться на Україні, Європа має діяти
Канцлер закликав Європу до створення нової архітектури безпеки й тривалої підтримки України.

Агресивні амбіції кремля не зупиняться на Україні і саме з неї все лише починається. Ліберальним демократіям слід готуватися до затяжного протистояння з автократичними режимами і формувати нову архітектуру глобальної безпеки.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, виступаючи перед керівниками німецьких дипломатичних установ за кордоном, передає Укрінформ

Усе свідчить про те, що імперіалістичний план путіна не завершиться захопленням України - саме з неї він починається. Ми щодня спостерігаємо дедалі агресивніші гібридні атаки росії на нашу інфраструктуру, провокації в Північному та Балтійському морях. Бачимо, як рф і Китай намагаються здобути сфери впливу в Південно-Східній Європі.

"Тому коли ми говоримо, що Україна бореться і за нашу свободу в Європі це не просто риторика. Це факт, який вимагає конкретних висновків. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за мир у Європі. І ця боротьба може тривати ще дуже довго", - наголосив канцлер.

Мерц також нагадав про нещодавній удар по будівлі Представництва ЄС у Києві, закликавши не недооцінювати символічне значення таких атак. Вони, за його словами, мають прямий вплив на європейську архітектуру безпеки.

Канцлер підкреслив, що нинішній "переломний момент" (Zeitenwende) це не окремий епізод, а довготривалий глобальний процес, який змінює баланс сил у світі.

"Новий конфлікт систем вже триває між ліберальними демократіями та альянсом автократій. Європа має переосмислити свої стратегічні інтереси, розширювати партнерства у світі й уникати надмірної залежності від окремих держав", - сказав Мерц.

На його думку, перед Європою стоїть історичне завдання - створити нову архітектуру безпеки, здатну залишатися ефективною упродовж наступних десятиліть.

"Ми вже рухаємось у правильному напрямку. Разом із європейськими партнерами, а також із Великою Британією, нам вдалося знайти спільні позиції у ключових питаннях і представити їх зовнішньому світові. Особливо це стосується підтримки України на її шляху до справедливого миру", - підсумував глава німецького уряду.

 
війнаФрідріх Мерц

