Мерц став головною мішенню прокремлівських фейків – Politico

Експерти наголошують, що причин, чому саме Мерц став головною мішенню, не доводиться довго шукати.

Цього літа у мережі з’явилася вигадана історія про нібито вбивство канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем самки білого ведмедя та її двох ведмежат під час полювання в Канаді. Фейкову новину опублікувало підроблене видання Toronto Journal після візиту Мерца на саміт G7 у червні. Разом із фотографіями закривавлених ведмедів було наведено фейкові свідчення очевидців про «безглузду різанину» родини тварин.

Про це пише Politico.

Експерти та спецслужби називають цю історію прикладом зростання хвилі російської дезінформації проти європейських лідерів. Через непохитну підтримку України Мерц став основною мішенню Кремля. За словами представника західної розвідки, Росія швидко використовує події в Німеччині для досягнення своїх цілей у інформаційному просторі та планує кампанії на довгострокову перспективу.

Аналітик Інституту стратегічного діалогу Пабло Марістані де лас Касас зазначив, що кампанії проти Мерца дедалі активніше поширюються через його відкриту позицію щодо України та міжнародну мобілізацію на користь Києва.

Фейкові новини регулярно з’являються на підроблених сайтах і поширюються через мережу прокремлівських інфлюенсерів. У випадку з історією про білого ведмедя її розповсюдила блогерка Аліна Ліпп, яка перебуває під санкціями ЄС за дестабілізаційні дії росії за кордоном.

Подібні кампанії включають фальшиві докази, підроблені сайти та відео, створені штучним інтелектом. Мета – дискредитувати Мерца, підривати його авторитет та одночасно посилювати позиції опонентів, зокрема ультраправої партії AfD.

Німецькі органи влади поки що не мають ефективних механізмів протидії таким кампаніям через законодавчі обмеження та слабку координацію між федеральними та регіональними структурами.

Ця історія є частиною ширшої кампанії з дезінформації, що спрямована на поступове ослаблення довіри до уряду Мерца та підрив його міжнародного іміджу.