Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні

29 серпня 2025, 14:33
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Фото: EPA
Міністр оборони Бельгії наголосив, що для укладення мирної угоди потрібно посилити санкції проти рф

Бельгія може розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні, коли для цього будуть виконані відповідні умови. Таку заяву зробив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені. Водночас він висловив скептицизм щодо швидкого досягнення миру.

Про це йдеться у заяві міністра.

Міністр підтвердив, що Бельгія продовжує надавати підтримку Україні. Цього тижня уряд країни ухвалив рішення про виділення додаткових 100 млн євро в пакеті PURL. Крім того, Бельгія якнайшвидше доставить літаки F-16 та продовжить допомогу в багатьох сферах, зокрема на морі та в повітрі, в рамках «Коаліції охочих».
 
Щодо розгортання бельгійських військових, Франкен заявив, що "для Бельгії можливо все". Однак він назвав необхідною умовою для такого кроку припинення вогню, хоча особисто ставиться скептично до його швидкого досягнення. Він також наголосив, що для укладення мирної угоди потрібно посилити санкції проти росії.
 
Водночас, міністр виступив проти відправки бельгійських інструкторів для навчання українських військових на території України, оскільки вважає ризик для їхньої безпеки "занадто високим на даний момент".
Бельгіявійна в Україніросія окупанти

