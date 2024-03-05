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Міністр оборони Німеччини вважає, що заяви Макрона не допомагають вирішити проблеми України

05 березня 2024, 21:55
Міністр оборони Німеччини вважає, що заяви Макрона не допомагають вирішити проблеми України
На думку Пісторіуса, дискусії про західні війська в Україні не потрібні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував заклик президента Франції Емманюеля Макрона "не бути боягузами".

Про це повідомляє AFP.

"Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні", – заявив Пісторіус 5 березня під час візиту до Швеції.

Він зазначив, що дискусії про західні війська в Україні чи про те, "що у нас більше сміливості чи менше сміливості", не потрібні.

Макронвійна в Україніросія окупантиПісторіусвійська в Україні

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