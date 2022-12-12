Міністри спорту більш як 30 країн виступили за виключення росії та білорусі зі спортивних федерацій

Відповідний лист з цього приводу надійшов на адресу президента Міжнародного Олімпійського Комітету

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що більше 30 країн світу бажають виключити росію та білорусь із спортивних федерацій. Відповідний лист з цього приводу надійшов на адресу президента Міжнародного Олімпійського Комітету.

Міністри спорту 25 держав-членів ЄС, а також колеги з Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великої Британії та США звернулися до Президента МОК Томаса Баха щодо необхідності усунення представників рф та рб з ключових позицій у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах великих спортивних подій.

"Я також приєднався до цієї ініціативи та підписав відповідного листа. Вкотре наголосив у зверненні на нашій незмінній позиції: спортсмени з рф та рб до завершення російської агресії проти України не мають права брати участь у спортивних змаганнях у будь-якому статусі, включно із нейтральним", - написав Вадим Гутцайт.

"Країнам, які підтримують Україну, розділяють наші демократичні цінності та розуміють справжню ціну свободи, висловлюю повагу та вдячність", - додав він.