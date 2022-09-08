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Міноборони України застерегло від "паління у невстановлених місцях" після вибухів на авіабазі рф у Криму

Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях
Міноборони України іронічно прокоментувало вибухи на авіабазі рф в Криму та заявляє, що не може встановити причину займання.
Міноборони України застерегло від "паління у невстановлених місцях" після вибухів на авіабазі рф у Криму Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє міністерство у Facebook.

"Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні.
 
У Міноборони також звернули увагу, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.
 
"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". 
Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки", що в Новофедорівці. Там дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну. Повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів, вони були доставилені до лікарні. Згідно з заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує. Пізніше стало відомо про одного загиблого.

 

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09 08 2022 18:59
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