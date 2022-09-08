НОВИНИМіноборони України іронічно прокоментувало вибухи на авіабазі рф в Криму та заявляє, що не може встановити причину займання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони України застерегло від "паління у невстановлених місцях" після вибухів на авіабазі рф у Криму
Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє міністерство у Facebook.
"Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони також звернули увагу, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.
"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК".
Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки", що в Новофедорівці. Там дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну. Повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів, вони були доставилені до лікарні. Згідно з заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує. Пізніше стало відомо про одного загиблого.
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09 08 2022 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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