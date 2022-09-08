Міноборони України застерегло від "паління у невстановлених місцях" після вибухів на авіабазі рф у Криму

Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях

Міноборони України іронічно прокоментувало вибухи на авіабазі рф в Криму та заявляє, що не може встановити причину займання.

Про це повідомляє міністерство у Facebook.

"Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони також звернули увагу, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК".

Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.