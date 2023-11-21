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Міноборони заявило про спробу зриву закупівлі продуктів для війська

21 листопада 2023, 15:37
Міноборони заявило про спробу зриву закупівлі продуктів для війська
Фото: firtka.if
Компанія-учасниця тендеру, що роками не вела господарської діяльності і кандидатура якої була відхилена, подала до суду, що заблокувало процес закупівель.

Міністерство оборони повідомило про спробу зриву закупівлі продуктів для війська. МО уже звернулося до правоохоронців. 1 і 2 листопада на Prozorro МО оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування. В одній із областей виставили лот на закупівлю їжі, але одна компанія-учасниця торгів з 2016 взагалі не вела фінансово-господарську діяльність, її рахунку закриті, а документи про підтвердження необхідних критеріїв – відсутні. 

Про це йдеться у повідомленні  міністерства.

"Крім цього, серед учасників лотів, в компанії були найвищі цінові пропозиції. Тому, Міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участі в торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців", – йдеться у повідомленні.

Міністерство вважає, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). 

Закупівлі по харчуванню в Міністерстві оборони – відкриті. Будь-яка компанія може подати пропозиції, але при цьому може не завантажити всі необхідні підтверджуючі документи. Вже після аукціону ми розглядаємо документи учасників, якщо вони не відповідають кваліфікаційним вимогам, такий учасник відхиляється. Вже були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавались до маніпуляцій українським законодавством. Однак, такі судові позови не були успішними. Наголошую, Міністерство буде жорстко, в межах закону, реагувати на подібні спроби атак на публічні закупівлі для потреб ЗСУ”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

При цьому міністерство виявило ознаки використання подібної "схеми" і за іншими лотами. Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії. Міноборони готує заяви до правоохоронних органів за усіма випадками, аби зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави.

Нагадаємо, що після низки скандалів щодо розкрадань на закупівлях для МО торги, що не стосуються озброєння. знову стали відкритими. Також змінили принцип торгів щодо харчування: встановили гранично низьку і високу ціну на позицію.

закупівлівійна в Україніросія окупантиМіністерства оборони України

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