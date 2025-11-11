Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністерство юстиції підтвердило обшуки у Галущенка та заявило про "нульову толерантність" до корупції

11 листопада 2025, 13:13
Міністерство юстиції підтвердило обшуки у Галущенка та заявило про
Фото: з вільних джерел
Там запевнили, що міністр надає "повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування".
За участі міністра юстиції Германа Галущенка і справді проводили слідчі дії у межах кримінального провадження.
 
Про це повідомило Міністерство юстиції.
 
Там запевнили, що міністр надає "повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування".
 
"Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", — йдеться у заяві відомства.
 
У Мін’юсті також пояснили, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Галущенко утримується від публічних коментарів.
 
Нагадаємо, "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми "Квартал 95" та наближеним до Офісу президента.

 

мінюствійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється