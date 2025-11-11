Міністерство юстиції підтвердило обшуки у Галущенка та заявило про "нульову толерантність" до корупції

За участі міністра юстиції Германа Галущенка і справді проводили слідчі дії у межах кримінального провадження.

Там запевнили, що міністр надає "повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування".

"Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", — йдеться у заяві відомства.

У Мін’юсті також пояснили, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Галущенко утримується від публічних коментарів.

Нагадаємо, "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми "Квартал 95" та наближеним до Офісу президента.