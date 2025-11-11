Міністерство юстиції підтвердило обшуки у Галущенка та заявило про "нульову толерантність" до корупції
11 листопада 2025, 13:13
Фото: з вільних джерел
Там запевнили, що міністр надає "повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування".
За участі міністра юстиції Германа Галущенка і справді проводили слідчі дії у межах кримінального провадження.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Там запевнили, що міністр надає "повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування".
"Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", — йдеться у заяві відомства.
У Мін’юсті також пояснили, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Галущенко утримується від публічних коментарів.
Нагадаємо, "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми "Квартал 95" та наближеним до Офісу президента.