Місія Марка Рютте в НАТО: згуртувати Захід, заспокоїти Схід, допомогти Україні – Reuters
Завтра, 1 жовтня, Марк Рютте офіційно вступить на посаду генерального секретаря НАТО.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Раніше Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів.
Він зіткнеться з низкою серйозних викликів, з війною в Україні, яка триває, а також зі зростаючою невизначеністю в політиці США і загрозами з боку рф.
Голандець відомий своїми навичками створення коаліцій, розвиненими під час 14-річного керівництва Нідерландами, повинен буде зміцнити єдність НАТО, яка складається з 32 країн-учасниць.
Головні завдання нового лідера включають підтримку Києва, збільшення оборонних витрат членів альянсу і збереження залученості США в безпеку Європи. Серед ключових викликів для Рютте - можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США і посилені вимоги східноєвропейських союзників щодо зміцнення захисту від росії.
Також Рютте мусить вирішувати питання, пов'язані з проханнями України про надання додаткової військової допомоги.
Чиновники НАТО очікують, що Рютте продовжить дотримуватися стратегічних пріоритетів Столтенберга, зберігаючи фокус на безпеці Європи і підтримці України.
В червні Марка Рютте обрали новим генсеком НАТО.
Посли Альянсу затвердили кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів на посаду керівника альянсу.