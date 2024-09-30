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Місія Марка Рютте в НАТО: згуртувати Захід, заспокоїти Схід, допомогти Україні – Reuters

30 вересня 2024, 13:55
Місія Марка Рютте в НАТО: згуртувати Захід, заспокоїти Схід, допомогти Україні – Reuters
Фото: REUTERS
Його попередник Єнс Столтенберг очолював Альянс десять років.

Завтра, 1 жовтня, Марк Рютте офіційно вступить на посаду генерального секретаря НАТО. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Раніше Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів.

Він зіткнеться з низкою серйозних викликів, з війною в Україні, яка триває, а також зі зростаючою невизначеністю в політиці США і загрозами з боку рф.

Голандець відомий своїми навичками створення коаліцій, розвиненими під час 14-річного керівництва Нідерландами, повинен буде зміцнити єдність НАТО, яка складається з 32 країн-учасниць.

Головні завдання нового лідера включають підтримку Києва, збільшення оборонних витрат членів альянсу і збереження залученості США в безпеку Європи. Серед ключових викликів для Рютте - можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США і посилені вимоги східноєвропейських союзників щодо зміцнення захисту від росії.

Також Рютте мусить вирішувати питання, пов'язані з проханнями України про надання додаткової військової допомоги.

Чиновники НАТО очікують, що Рютте продовжить дотримуватися стратегічних пріоритетів Столтенберга, зберігаючи фокус на безпеці Європи і підтримці України.

В червні Марка Рютте обрали новим генсеком НАТО.

Посли Альянсу затвердили кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів на посаду керівника альянсу.

 
НАТОМарк Рютте

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