Місія МВФ розпочала переговори з Україною в Києві

03 вересня 2025, 18:33
Місія МВФ розпочала переговори з Україною в Києві
Фото: rian.com.ua
Під час неї обговорять бюджет-2026 і реформи.

У Києві 3 вересня розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду, яка разом із керівництвом Міністерства фінансів України обговорює хід реалізації програми розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Переговори триватимуть упродовж кількох днів. У фокусі підготовка проєкту державного бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування, ситуація у фінансовому секторі та ключові структурні реформи.

"Вдячний МВФ за підтримку та експертизу, яка допомагає зміцнювати економічну й фінансову стійкість України. Розраховуємо на тиждень плідних дискусій, під час яких важливо узгодити подальші кроки співпраці", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

У межах чинної програми EFF, розрахованої на 2023-2027 роки, Україна вже отримала дев'ять траншів загальним обсягом близько 10,6 млрд доларів із запланованих 15,5 млрд доларів.

Водночас, як раніше зазначала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд розглядає можливість звернення до МВФ щодо нової програми підтримки після завершення чинної – через невизначеність тривалості війни та потребу в довгостроковому фінансуванні.

 
МВФ

