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МКС відреагував на російський ордер судді у відповідь на ордер на путіна

01 серпня 2023, 19:11
МКС відреагував на російський ордер судді у відповідь на ордер на путіна
Фото: з вільного доступу
Президія асамблеї країн-учасниць Римського статуту висловила глибоку стурбованість через повідомлення про видачу владою рф додаткового ордера на арешт судді Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться в прес-релізі на сайті суду.

"Президія асамблеї країн-учасниць Римського статуту шкодує про цю нову спробу підірвати міжнародний мандат Міжнародного кримінального суду та повторює, що твердо підтримує суд, його обраних посадовців та персонал. Ми ще раз підкреслюємо нашу повну впевненість у МКС як незалежній та безсторонній судовій інстанції", – написано в релізі. 

МКС представляє зобов'язання своїх держав-учасниць забезпечити притягнення до відповідальності за найсерйозніші злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому. 

"Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і об’єднатися проти безкарності", - наголошується у заяві.

Раніше стало відомо, що росія оголосила в розшук суддю МКС.
МКСПутінміжнародний кримінальний суд

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