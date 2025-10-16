Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Моді пообіцяв Трампу припинити закупівлю російської нафти

16 жовтня 2025, 09:06
Моді пообіцяв Трампу припинити закупівлю російської нафти
Фото: Укрінформ
Далі черга за Китєам.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив Дональда Трампа, що Нью-Делі більше не купуватиме нафту в росії. 

Про це заявив сам Трамп на пресконференції, додавши, що тепер має намір переконати Китай зробити аналогічний крок. 

За словами президента США, саме енергетичні доходи дозволяють кремлю вести війну проти України.

Також під час пресконференції Трамп заявив, що провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.

"Він запевнив мене сьогодні, що не купуватиме нафту з росії. Це важливий крок. Тепер я маю переконати Китай зробити те ж саме", - додав він.

Трамп зазначив, що відмова Індії від імпорту нафти з РФ не буде миттєвою, однак процес уже запущено і має завершитись найближчим часом. На його думку, саме енергетичні доходи дозволяють росії продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Закупівля Індією російської нафти дозволяє рф продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей", - підсумував він.

Раніше Міністерство фінансів США закликало країни "Групи семи" та Євросоюз ввести суттєві мита на імпорт товарів із Китаю та Індії. Мета це змусити обидві країни скоротити закупівлі енергоносіїв у росії, які допомагають фінансувати її військову агресію проти України.

 

РосіяСШАІндіянафта

