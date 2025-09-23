Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москву та околиці атакували понад 30 безпілотників

23 вересня 2025, 12:10
москву та околиці атакували понад 30 безпілотників
Фото: УНН
РФ заявила, що ППО збила щонайменше 32 дрони
Від вечора 22 вересня і протягом ночі десятки дронів атакували столицю росії, москву.
 
Про це повідомив міський голова москви Сергій Собянін.
 
Він повідомляв про роботу ППО щонайменше із 19:30 22 вересня та протягом усієї ночі. Станом на 11:23 23 вересня з його повідомлень відомо про збиття над столицею рф щонайменше 41 безпілотника.
 
Про наслідки атак на москву наразі не повідомляли. За словами Собяніна, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. У місцевому аеропорту "Шереметьєво" тимчасово вводили обмеження на польоти.
 
Міністерство оборони росії опівночі відзвітувало про збиття 81 українського безпілотника над територіями Московського регіону, Бєлгородської, Брянської, Калузької, Курської областей, Ростовської, Рязанської, Тульської областей, окупованого Криму та над акваторією Чорного моря.
 
Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що внаслідок атак одна людина загинула. Постраждали семеро місцевих жителів: четверо — у Бєлгороді, троє — у селі Стрілецьке. Також у будинках вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, уламками посічено низку автомобілів. У селі Стрілецьке пошкоджено два комерційні об'єкти.
