ПОЛІТИКА

МВФ може зупинити фінансування України, якщо Бельгія не підтримає кредит ЄС – Politico

03 листопада 2025, 10:11
МВФ може зупинити фінансування України, якщо Бельгія не підтримає кредит ЄС – Politico
Фото: Google
Європейські прихильники "репараційного кредиту", стверджують, що підтримка України з боку МВФ має вирішальне значення.

Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати "репараційний кредит" на суму 140 млрд євро для України.

Як пише Politico, відмова Бельгії підтримати кредит Євросоюзу для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни, що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності України, попереджають у ЄС.

Європейські прихильники "репараційного кредиту", стверджують, що підтримка України з боку МВФ має вирішальне значення, і побоюються, що часу на те, щоб переконати інститут надати Києву новий кредит залишається все менше.

Видання зазначило, що МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту в розмірі $8 млрд протягом 3 років. Однак отримання цих грошей залежить від того, чи зможе ЄС завершити оформлення власного кредиту на суму 140 млрд євро для України, використовуючи заморожені російські активи, що знаходяться в Бельгії.

Один із представників Єврокомісії та дипломати з трьох країн ЄС заявили, що укладення такої угоди переконає МВФ у фінансовій життєздатності України в найближчі роки, а це обов'язкова умова для фінансування будь-якої країни.

Однак Бельгія виступила проти "репараційного кредиту", що підірвало надії на укладення угоди до вирішального засідання МВФ, яке відбудеться в грудні. Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні 3 роки.

"Ми зіткнулися з проблемою термінів", - заявив виданню представник ЄС.

Джерела видання вказали, що наступна зустріч лідерів ЄС відбудеться 18 і 19 грудня, що наголосило на необхідності ухвалення швидких рішень.

"Хоча обсяг програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення сигналізує інвесторам про фінансову стійкість країни та її успішне проведення реформ", - зазначило видання.

"Підтримка МВФ - це те, з чим нам не слід гратися", - зазначив представник ЄС.

