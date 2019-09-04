НОВИНИМіжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки у 2019 році на 0,2 відсоткових пункти — до 3,3% за рік. Зростання економіки України, за прогнозами МВФ, буде повільнішим за світове та складе 2,7%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВФ погіршив прогноз зростання економіки світу до 3,3%
Українська економіка зросте на 2,7%
Фото: rian.com.ua
Раніше в МВФ розраховували, що зростання світової економіки у 2019 році складе 3,5%. Найбільше її "підігріватимуть" країни, що розвиваються. Їхнє зростання у 2019 році очікується на рівні 4,4%. Зокрема, зростання економіки Індії у 2019 році має скласти 7,3%, а економіки Китаю — 6,3%.
Прогноз щодо зростання економіки України в МВФ не змінили. Він наразі складає 2,7% за підсумками 2019 року та 3% у 2020 році, йдеться у квітневому огляді світової економіки МВФ, опублікованому 9 квітня.
Нагадаємо, Світовий банк вважає, що Україні потрібна буде нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом після завершення нинішньої stand-by в березні 2020 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 04 2019 17:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України