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МВФ погіршив прогноз зростання економіки світу до 3,3%

Українська економіка зросте на 2,7%
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки у 2019 році на 0,2 відсоткових пункти — до 3,3% за рік. Зростання економіки України, за прогнозами МВФ, буде повільнішим за світове та складе 2,7%.
МВФ погіршив прогноз зростання економіки світу до 3,3% Фото: rian.com.ua

Раніше в МВФ розраховували, що зростання світової економіки у 2019 році складе 3,5%. Найбільше її "підігріватимуть" країни, що розвиваються. Їхнє зростання у 2019 році очікується на рівні 4,4%. Зокрема, зростання економіки Індії у 2019 році має скласти 7,3%, а економіки Китаю — 6,3%.

Прогноз щодо зростання економіки України в МВФ не змінили. Він наразі складає 2,7% за підсумками 2019 року та 3% у 2020 році, йдеться у квітневому огляді світової економіки МВФ, опублікованому 9 квітня.

Нагадаємо, Світовий банк вважає, що Україні потрібна буде нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом після завершення нинішньої stand-by в березні 2020 року.

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09 04 2019 17:11
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