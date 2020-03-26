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МВФ та Світовий банк закликали країни G20 відтермінувати стягнення боргів з найбідніших держав

"Світовий банк та МВФ вірять, що наразі вкрай важливо забезпечити допомогу країнам, що розвиваються, та надати сильний сигнал фінансовим ринкам
Світовий банк та Міжнародний валютний фонд закликали країни G20 тимчасово відмовитися від стягнення платежів за двосторонніми кредитними договорами з урядами найбідніших країн світу через коронавірус.
МВФ та Світовий банк закликали країни G20 відтермінувати стягнення боргів з найбідніших держав Фото: english.alarabiya.net

Про це йдеться в офіційній заяві організацій, оприлюдненій на сайті Світового банку, зазначає "Громадьке".

У МВФ та Світовому банку вважають, що вплив коронавірусу на економіку буде дуже серйозним, проте найбільше його відчують країни з низьким рівнем доходу.

"Група Світового банку та МВФ закликають уряди усіх держав-кредиторів призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу відповідно до двосторонніх кредитних угод", - йдеться в заяві.

Там закликали країни G20 визначити перелік держав, що мають несприятливу боргову ситуацію та надати пропозиції щодо пом’якшення боргового навантаження для них.

"Світовий банк та МВФ вірять, що наразі вкрай важливо забезпечити допомогу країнам, що розвиваються, та надати сильний сигнал фінансовим ринкам", - додають у заяві.

Нагадаємо, що через коронавірус світовій економіці загрожує рецесія, гірша, ніж у 2009 році

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26 03 2020 12:50
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