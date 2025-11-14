МВФ закликає Україну зміцнити антикорупційні реформи перед новою програмою кредитування
Розслідування НАБУ про корупцію в енергетичному секторі України підкреслюють важливість просування антикорупційних реформ. Захист антикорупційних інституцій є критично важливим елементом для України, яка залежить від підтримки міжнародних організацій.
Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає "Укрінформ".
Вона звернула увагу на необхідність надійної антикорупційної архітектури, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції.
"Це є центральним елементом реформи для донорів, саме в той час, коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та багатьох інших програм загалом", - наголосила Козак.
За її словами, факти корупції в енергетичному секторі України "підкреслюють важливість просування антикорупційних зусиль в Україні та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції мали можливості, довіру та свободу дій для того, щоб виконувати свої обов'язки".
Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду незабаром приїде в Україну, щоб обговорити нову потенційну програму кредитування.