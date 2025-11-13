Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

МВФ незабаром приїде в Україну для обговорення нової кредитної програми

13 листопада 2025, 19:20
МВФ незабаром приїде в Україну для обговорення нової кредитної програми
Фото: з вільних джерел
Акцент буде на реформах для підвищення мобілізації внутрішніх доходів, поліпшення управління та боротьби з корупцією.

Місія Міжнародного валютного фонду незабаром приїде в Україну, щоб обговорити нову потенційну програму кредитування.

Про це заявила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, повідомляє Reuters.

Козак на брифінгу розповіла, що місія МВФ зосередиться на політиці, спрямованій на забезпечення макроекономічної стабільності України та стійкості її боргу. Акцент буде на реформах для підвищення мобілізації внутрішніх доходів, поліпшення управління та боротьби з корупцією.

"Ми вже певний час говоримо, що Україні необхідна надійна антикорупційна структура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, поліпшити діловий клімат і залучити інвестиції", - зазначила вона.

Директор Департаменту комунікацій МВФ звернула увагу, що зусилля з боротьби з корупцією є однією з основних вимог донорів України.

Таку заяву Козак зробила після того, як НАБУ викрило резонансну корупційну схему у сфері енергетики.

