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"Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації" – речник Пентагону про наслідки затримки військової допомоги для України

20 березня 2024, 10:53
джерело glavcom
Ризики зростають щодня, у США розуміють жахливість ситуацію, зазначив генерал.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що через затримку  допомоги США для України "ризики зростають щодня".

Про це генерал-майор Патрік Райдер розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", - заявив Райдер.

За словами генерала, у боротьбі проти російської навали "українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями". Воїни "продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії", попри на досягнення певних поступових успіхів окупантів.

"Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію", - зазначив генерал.

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