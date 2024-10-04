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ПОЛІТИКА

Миротворці ООН залишаються в Лівані попри заклики Ізраїлю до передислокації

04 жовтня 2024, 14:11
Миротворці ООН залишаються в Лівані попри заклики Ізраїлю до передислокації
Фото: з вільних джерел
Представник ООН зазначив, що миротворці на півдні Лівану наразі забезпечують єдиний зв'язок між військовими країнами.

Миротворці Організації Об'єднаних Націй (ООН) на півдні Лівану залишаються на своїх місцях та продовжують діяльність. Перед тим Ізраїль закликав до переведення "блакитних шоломів" з цього регіону, де проводить операцію.

Про це повідомляє Reuters.

За словами глави миротворчої місії ООН Жана-П'єра Лакруа у четвер, миротворці "продовжують робити все можливе для виконання свого мандату Ради Безпеки в явно дуже складних умовах".

Представник ООН зазначив, що миротворці на півдні Лівану наразі забезпечують єдиний зв'язок між військовими країнами.

Він додав, що готові плани на випадок непередбачених обставин.

Місія UNIFIL уповноважена Радою Безпеки допомагати ліванській армії утримувати територію вільною від зброї та озброєного персоналу, крім ліванських військових. 

Зазначається, що це спричинило тертя з підтримуваною Іраном організацією "Хезболла", яка фактично контролює південний Ліван.

Раніше цього тижня в Армії оборони Ізраїлю (Цахал) закликали миротворців ООН підготуватися до передислокації більш ніж на 5 км від кордону між Ізраїлем і Ліваном, відомого як "блакитна лінія".

За даними агентства Reuters, ізраїльські військові просили миротворців відійти "якнайшвидше, щоб зберегти вашу безпеку". Так, нагадаємо, на півдні Лівану триває операція Цахал проти об'єктів "Хезболли".

Як заявив журналістам керівник миротворчої місії ООН Лакруа, миротворці наразі "залишаються на своїх позиціях, усі вони".

"Сторони зобов'язані поважати безпеку миротворців, і я хочу на цьому наполягати", - наголосив він

Також Лакруа сказав, що UNIFIL продовжує підтримувати зв'язок з обома країнами - Ліваном та Ізраїлем, назвавши місію "єдиним каналом зв'язку" між ними.

Додамо, що місія працювала над захистом цивільного населення та підтримкою безпечного пересування громадян та доставки гуманітарної допомоги.

Миротворці ООН діють між річкою Літані на півночі та Блакитною лінією на півдні.

Згідно з інформацією на веб-сайті, місія налічує понад 10 тисяч осіб - військовослужбовців з 50 країн і близько 800 цивільних співробітників.

ІзраїльООНЛіван

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