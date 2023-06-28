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ПОЛІТИКА

Мюнхенська конференція з безпеки: Франція та Німеччина "не діють", оскільки ЄС бракує лідерства у сфері оборони

28 червня 2023, 18:04
Мюнхенська конференція з безпеки: Франція та Німеччина
Фото: atlantico.fr
Берлін і Париж бездіяльні, тоді як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель стимулюють підтримку ЄС для України та спільних ініціатив із закупівель.

Європейський Союз не може посилити оборонне співробітництво, як того вимагає повномасштабна російсько-українська війна, тому що Франція та Німеччина не мають політичного лідерства в цьому питанні.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт Мюнхенської конференції з безпеки.

Там зазначається, що Берлін і Париж бездіяльні, тоді як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель стимулюють підтримку ЄС для України та спільних ініціатив із закупівель.

Німеччину розкритикували за "відсутність" у питаннях оборони ЄС, а Францію за те, що вона дбає про свої промислові інтереси, а не про колективні європейські.

У звіті йдеться, що повільна реакція двох країн на повномасштабну війну, затягування постачання зброї України, нехтування побоюваннями східноєвропейських країн щодо росії підірвали довіру до них у Східній Європі, а також зашкодили спільним оборонним ініціативам.

Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки — це зустріч провідних політиків і аналітиків для обговорення викликів оборони та безпеки.

Раніше повідомлялось, що рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила додаткову військову допомогу Україні розміром €3,5 мільярда, яку спрямують до Європейського фонду миру.

ЄСНімеччинаФранціяМюнхенська конференція

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