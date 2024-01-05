МЗС Латвії: НАТО доведеться працювати над стратегією стримування росії після завершення війни в Україні

За словами голови МЗС Латвії, щойно війна закінчиться - росія почне відновлювати власну військову машину.

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що після завершення війни в Україні НАТО доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш в інтерв'ю Financial Times.

Як відзначив міністр, росія має імперіалістичну ідеологію, у зв'язку з чим загроза з її боку зберігатиметься навіть після зміни президента або ж коли Україна поверне свої території.

"росія не зупиниться, росію можна лише зупинити. Зупинити росію в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування росії", - додав глава МЗС.

На думку Каріньша, НАТО необхідно підвищити свій потенціал, а також оперативну сумісність своєї оборонної промисловості, що дозволить забезпечити стандартизацію різних систем озброєння й ширше спільне використання боєприпасів та артилерії між союзниками.

За словами голови МЗС Латвії, щойно війна закінчиться - росія почне відновлювати власну військову машину. Зокрема країна-терорист прагнутиме спровокувати й створити нові труднощі на своєму кордоні. Через це НАТО повинно виключити будь-які майбутні інциденти своєю рішучістю й інвестиціями в оборону.

"росія - це не тільки проблема для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після української війни. Якщо Україна поверне собі територію, росія, як і раніше, становитиме загрозу. Це означає, що нам необхідно скоригувати наше мислення на довгострокову перспективу", - відзначив Каріньш.

Раніше повідомлялось, що міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс пропонує заборонити імпорт зерна з росії та білорусі до Євросоюзу.