МЗС Литви поздоровило обрання росію главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Про це політик написав в своєму акаунті.

Йдеться в Twitter.

"Вітаємо росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", - йдеться в твіті.