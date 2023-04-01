МЗС Литви поздоровило обрання росію главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель
01 квітня 2023, 19:32
Габріеліус Ландсбергіс Фото: dw.de
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Про це політик написав в своєму акаунті.
Йдеться в Twitter.
"Вітаємо росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", - йдеться в твіті.Від сьогодні росія починає головування в Раді безпеки ООН.