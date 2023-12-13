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На деокупованих територіях від російських мін загинули і постраждали 877 цивільних – Міноборони

13 грудня 2023, 17:39
На деокупованих територіях від російських мін загинули і постраждали 877 цивільних – Міноборони
Фото з вільного доступу
Із них 277 осіб загинуло та 600 – дістали поранення.

Національний орган із питань протимінної діяльності зафіксував на деокупованих територіях України 877 випадків загибелі і травмування цивільних громадян від вибухонебезпечних предметів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони Олег Шуварський, передає Укрінформ.

Лише на деокупованих територіях секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності зафіксовано 593 інциденти, у яких постраждали 877 цивільних. Із них загинуло 277 осіб та 600 – дістали поранення. Найбільш забрудненими є території Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, де сумарно сталося понад 50% всіх цих інцидентів”, – зазначив він.

За його словами, процес вивільнення територій України від вибухонебезпечних предметів (ВНП) є дуже важким, і всі підрозділи, які залучені до розмінування – і урядові, і неурядові, – максимально застосовують широкий спектр сучасного обладнання для підвищення якості, результативності і безпеки при роботі саперів. Шуварський заявив, що йдеться і про сучасні міношукачі, і про георадари, і про засоби механізованого розмінування з дистанційним управлінням, і про БПЛА.

За його словами, нині площа деокупованих територій, на яких можливо виконувати заходи гуманітарного розмінування, становить 45 тисяч квадратних кілометрів.

Нетехнічне обстеження станом на сьогоднішній день проводиться у 115 тергромадах. За його результатами вже ідентифіковано 1772 забруднені ділянки загальною площею 229 квадратних кілометрів”, – розповів він.

За його словами, з початку повномасштабної збройної агресії РФ операторами протимінної діяльності розміновано 1452 гектари території. 

Із них передано тергромадам 24 ділянки загальною площею майже 126 гектарів. Окрім того, групами розмінування уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади очищено від ВНП 2610 квадратних кілометрів території”, – сказав Шуварський.

війна в Україніросія окупантиміниМіноборони України

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