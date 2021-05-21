На Донбасі бойовики 10 разів порушили "тишу": стріляли з кулеметів і гранатометів

Минулося без втрат і поранень серед українських військовослужбовців

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 20 травня, бойовики десять разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, повідомляє "Громадське". Поблизу Павлополя вони двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики також обстрілювали зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки - ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селищ Шуми та Гнутове бойовики здійснили обстріл у бік позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7:00 21 травня штаб ООС зафіксував два порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Пісків бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяне - застосували у бік позицій українських військових ручні та станкові протитанкові гранатомети.

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