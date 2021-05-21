Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі бойовики 10 разів порушили "тишу": стріляли з кулеметів і гранатометів

Минулося без втрат і поранень серед українських військовослужбовців
У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 20 травня, бойовики десять разів порушили режим припинення вогню.
На Донбасі бойовики 10 разів порушили "тишу": стріляли з кулеметів і гранатометів Фото: Андрій Попіль

Неподалік населеного пункту Південне бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, повідомляє "Громадське". Поблизу Павлополя вони двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики також обстрілювали зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки  - ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селищ Шуми та Гнутове бойовики здійснили обстріл у бік позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7:00 21 травня штаб ООС зафіксував два порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Пісків бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяне - застосували у бік позицій українських військових ручні та станкові протитанкові гранатомети. 

Читайте також: "ДНР" та "ЛНР" оголосили збір резервістів та силовиків

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2021 12:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.