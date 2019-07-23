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На півночі Індії за 3 місяці не народилося жодної дівчинки. Справа у масових вибіркових абортах

На підставі цих даних магістрати штату Уттаракханд почали розслідування, припустивши, що в районі активно здійснюються вибіркові аборти
Уряд Індії опублікував дані про народжуваність, згідно з якими в штатах північної Індії за останні три місяці не народилося жодної дівчинки.
На півночі Індії за 3 місяці не народилося жодної дівчинки. Справа у масових вибіркових абортах Фото: GlobalGiving

Як показало дослідження, за три місяці в 132 селах народилися 216 дітей - і всі хлопчики. Влада штату Уттаракханд оголосила офіційний рівень народжуваності тривожним і підозрює, що справа у практиці селективних абортів (аборти, зумовлені вибором статі дитини), інформує The Independent.

Вони були забороненими в Індії ще в 1994 році. Однак, як зазначає видання, подібна практика все ще залишається звичайною в країні, оскільки батьки часто розглядають хлопчиків як годувальників сім'ї, а дівчаток - як дороге зобов'язання.

За даними перепису населення, проведеного в 2011 році, в Індії на 1000 чоловіків припадає лише 943 жінки.

Всі 132 села були відзначені як частина "червоної зони": це означає, що дані про народжуваність будуть більш ретельно вивчені, а медичним працівникам буде запропоновано виявляти пильність. За словами представника влади, до батьків, викритим у аборті, обумовленому жіночою статтю дитини, будуть застосовані встановлені законом санкції.

"Я доручив департаменту охорони здоров'я з'ясувати справжню причину таких тривожних цифр і вжити серйозних заходів для її усунення", - повідомив член законодавчих зборів штату Гопал Рават.

Він також додав, що влада почне масову інформаційну кампанію в надії припинити подібну тенденцію.

Нагадаємо, що за даними ООН і ЮНІСЕФ, кожна десята дитина в світі змушена працювати. Загалом 152 мільйонів хлопчиків і дівчаток змушені працювати, щоб допомогти вижити своїй родині.

При цьому майже половина цих дітей (73 мільйони) працюють у небезпечних або рабських умовах.

Найбільше дітей змушені працювати в Африці (72 мільйона), на другому місці - країни Азії (62 мільйони). Дитяча праця зустрічається практично у всіх секторах економіки, проте 7 з 10 дітей працюють у сільському господарстві.

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