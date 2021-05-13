На пляж у Каліфорнії вимило рідкісну глибоководну рибу з мультика "У пошуках Немо"
Про незвичайну рибу працівникам і рятувальникам парку повідомив один із відвідувачів, Бен Естес, ще 7 травня, повідомляє "Громадське". З’ясувалося, що це риба виду Himantolophus sagamius ряду Вудильникоподібні - не найбільш рідкісний вид, який нечасто трапляється людям.
У розмові із The Guardian Естес пригадує: "Я зрозумів, що це незвичайна знахідка. Ніколи раніше не бачив таких рибин". Представниця Кристал-Коув Джесіка Роум у розмові з Los Angeles Times зазначила, що вудильник зберігся у чудовому стані.
Як каже іхтіолог Білл Лут із Музею природознавства округу Лос-Анджелес, вудильникоподібні доволі рідко трапляються в колекціях: у виставці, якою він курує, є лише три вудильники з-поміж трьох мільйонів різних риб.
Фото: Facebook Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching
Характерною рисою вудильникоподібних є спинний плавець у формі "вудки" з кінцем, який світиться: так риби приманюють здобич у темряві - бо живуть на великих глибинах (близько тисячі метрів) і навіть на океанічному дні.
Попри це, більшість із нас бачила принаймні одного вудильника: він є одним із другорядних персонажів мультфільму "У пошуках Немо", де спершу заманює Марліна й Дорі до себе «вудкою», а потім женеться за ними.
Вудильникоподібних майже ніколи не можна знайти в поверхневих водах, не кажучи вже про пляжі. Як вудильник опинився на пляжі в Каліфорнії - невідомо. Рибу передали до управління з питань водних і природних ресурсів Каліфорнії, де її дослідять.
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