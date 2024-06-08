Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

На прем'єр-міністра Данії напав невідомий — вона була доставлена в лікарню з легкою травмою шиї

08 червня 2024, 14:08
На прем'єр-міністра Данії напав невідомий — вона була доставлена в лікарню з легкою травмою шиї
джерело wikipedia
Вона зазнала незначної травми шиї і в іншому не постраждала, але була шокована інцидентом, йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен була доставлена в лікарню з легкою травмою шиї після того, як вчора ввечері її вдарив чоловік в Копенгагені.

Про це повідомляє DR.

Офіс прем'єр-міністра повідомив, що після інциденту Метте Фредеріксен була доставлена до лікарні Rigshospitalet.

Вона зазнала незначної травми шиї і в іншому не постраждала, але була шокована інцидентом, йдеться в повідомленні.

Згідно з планом, прем'єр-міністерка мала сьогодні взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Але через інцидент, що стався минулого вечора, вона їх скасувала.

У п'ятницю ввечері у центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Нападника затримали, в суботу йому мають обрати запобіжний захід.

"Сьогодні ввечері на Култорвет стався інцидент за участю прем'єр-міністра. У нас є арешт у справі, яку ми зараз розслідуємо. Наразі ми не маємо жодних подальших коментарів чи зауважень щодо цієї справи", – заявили у поліції.

За словами очевидців, з якими спілкувалось агентство Reuters, прем’єрка після нападу виглядала шокованою, але не мала видимих ознак фізичного ураження.

Напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

ДаніяМетте Фредеріксен

Останні матеріали

Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та
Політика
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та "Сушок" – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2024, 01:11
Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється