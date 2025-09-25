Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На ЗАЕС вже два дні триває блекаут – "Енергоатом"

25 вересня 2025, 17:31
Фото: npp.zp.ua
росіяни навмисно не підключають станцію.
На Запорізькій атомній електростанції вже другий день поспіль триває блекаут через дії російських окупантів. Загарбники навмисне не підключають станцію до енергопостачання.
 
Про це повідомляє "Енергоатом".
 
"Другий день поспіль окупована росією Запорізька АЕС змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи", - йдеться в повідомленні.
 
В "Енергоатомі" нагадали, що 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.
 
За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.
 
Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті.
 
В "Енергоатомі" зазначили, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.
 
"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора - "Енергоатома", щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі", - наголосили в компанії.

 

