На ЗАЕС вже два дні триває блекаут – "Енергоатом"

росіяни навмисно не підключають станцію.

На Запорізькій атомній електростанції вже другий день поспіль триває блекаут через дії російських окупантів. Загарбники навмисне не підключають станцію до енергопостачання.

"Другий день поспіль окупована росією Запорізька АЕС змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.