На Запорізькій АЕС є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин - Енергоатом

Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека

Обстріли Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) російськими військами з РСЗВ на минулому тижні спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

Зазначається, що станом на 08:00 11 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека", - наголосили в Енергоатомі.

У компанії зазначили, що український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Водночас, ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими.

"З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається... Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - підкреслили в Енергоатомі.

Як повідомлялося, Європейський Союз засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС та закликає рф негайно передати контроль над станцією Україні.

ЗАЕС є найбільшою атомною станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси.

5-6 серпня загарбники обстріляли інфраструктуру ЗАЕС. Зокрема, російські військові завдали ракетного удару по ЗАЕС поблизу сухого сховища з ядерними відходами, де зберігається 174 контейнери, в кожному з яких - по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної ситуації або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.