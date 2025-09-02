Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАБУ і САП оголосили про підозру високопосадовцю СБУ

02 вересня 2025, 19:57
НАБУ і САП оголосили про підозру високопосадовцю СБУ
Фото: nabu.gov.ua
В НАБУ озвучили деталі слідства.
У кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування фігурує високопосадовець Служби безпеки України.
 
Про це повідомили у Facebook Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
 
"НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн", – йдеться у повідомленнях.
 
Антикорупційні органи стверджують, що член сім'ї посадовця СБУ вказував, що заробив гроші як фізособа-підприємець (ФОП), надаючи юридичні та консалтингові послуги, проте насправді кошти надходили від особи, яка у складі злочинної організованої групи підозрюється у заволодінні коштами "Укрзалізниці", а також від компаній, які ця особа контролює.
 
"Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн", – пояснили в НАБУ і САП.
 
У постах НАБУ й САП не вказано прізвище підозрюваного, але, за даними Центру протидії корупції (ЦПК), йдеться про колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.
 
В ЦПК нагадали, що у вересні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виявило невідповідності між доходами сім'ї Вітюка і придбаною нерухомістю в Києві.

 

НАБУСАПвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється