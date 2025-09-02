НАБУ і САП оголосили про підозру високопосадовцю СБУ

В НАБУ озвучили деталі слідства.

У кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування фігурує високопосадовець Служби безпеки України.

Про це повідомили у Facebook Національне антикорупційне бюро України ( НАБУ ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ( САП ).

"НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн", – йдеться у повідомленнях.

Антикорупційні органи стверджують, що член сім'ї посадовця СБУ вказував, що заробив гроші як фізособа-підприємець (ФОП), надаючи юридичні та консалтингові послуги, проте насправді кошти надходили від особи, яка у складі злочинної організованої групи підозрюється у заволодінні коштами "Укрзалізниці", а також від компаній, які ця особа контролює. "Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн", – пояснили в НАБУ і САП.

У постах НАБУ й САП не вказано прізвище підозрюваного, але, за даними Центру протидії корупції (ЦПК), йдеться про колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

В ЦПК нагадали, що у вересні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виявило невідповідності між доходами сім'ї Вітюка і придбаною нерухомістю в Києві.