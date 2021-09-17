Над Землею утворилася більша, ніж зазвичай, озонова діра. Вона перевищує розмір Антарктиди

Щороку наприкінці зими в озоновому шарі над Південною півкулею утворюється діра через вплив сонячного проміння та атмосферних викидів від діяльності людини

Над південною півкулею Землі в озоновому шарі утворилася велика діра. Вона вже на 75% більша за інші раніше зафіксовані діри і продовжує зростати.

Про це повідомляє Служба моніторингу атмосфери імені Коперника, зазначає "Громадське".

Щороку наприкінці зими в озоновому шарі над Південною півкулею утворюється діра через вплив сонячного проміння та атмосферних викидів від діяльності людини.

Експерти зазначили, що цьогорічна діра спершу була не великого розміру, але за останні два тижні збільшилась. Наразі озонова діра на 75% більша за інші, які фіксували з 1979 року, і перевищує розмір Антарктиди. Науковці прогнозують, що цьогорічна діра продовжить зростати принаймні протягом наступних 2-3 тижнів.

"Як вона буде розвиватися далі, ми не можемо сказати. Але цьогорічна діра надзвичайно схожа до 2020 року, яка була однією з найглибших і найдовших за весь час спостереження", - сказав директор служби Вінсент-Анрі Пеу у коментарі The Guardian.

Чому над Антарктикою з’являється озонова діра?

Від серпня по жовтень озонова діра над Антарктикою збільшується, досягаючи максимуму між серединою вересня та серединою жовтня. Після цього високі температури в стратосфері починають підвищуватися і виснаження озону сповільнюється. Внаслідок цього полярний вихор слабшає та руйнується, і до кінця грудня рівень озону нормалізується.

У 2020 році над Антарктидою утворилася рекордно велика озонова діра. Вона була найдовшою, а також однією з найбільших та найглибших дір за 40 років спостережень.

Що таке озонова діра та Монреальський протокол?

Озонова діра - це значне падіння концентрації озону в озоновому шарі планети, який стримує ультрафіолетове випромінювання. У разі зменшення концентрації озону шкідливе випромінювання може зашкодити людям і тваринам, також радіація нагріває Світовий океан, збільшуючи смертність морських істот і рослин.

Такі діри почали регулярно з’являтися внаслідок діяльності людини, зокрема активного використання та викиду в атмосферу речовин, які впливають на виснаження озону.

Через це в 1985 році було розроблено Монреальський протокол із захисту озонового шару Землі. Ним передбачене припинення або обмеження виробництва речовин, які вважають причиною появи озонових дір.

Нагадаємо, що за даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними. Згідно зі звітом, рівень моря піднявся на 20 сантиметрів (8 дюймів) з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія