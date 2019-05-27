ПОЛІТИКА НОВИНИУ фракції "Народний фронт" у відповідь на сьогоднішнє звернення Президента Зеленського до народних депутатів наголосили, що парламент був готовий працювати над реформами, однак після його розпуску робота вже не може бути ефективною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Народний фронт" у відповідь на заяву Зеленського: Парламент не може бути ефективним після його розпуску
"Рада розпущена Президентом. Як розпущена Рада може бути ефективною?"
Максим Бурбак. Фото: zn.ua
"У відповідь на сьогоднішню заяву Президента Зеленського хочу від імені фракції "Народний фронт" заявити наступне: ми готові були голосувати за реформи. І зверталися до Президента. Ми заявили: новий Президент - нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового Президента, але зі старими підходами", - підкреслив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
"Рада розпущена Президентом. Як розпущена Рада може бути ефективною?", - запитав керівник фракції НФ.
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27 05 2019 13:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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