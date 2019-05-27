"Народний фронт" у відповідь на заяву Зеленського: Парламент не може бути ефективним після його розпуску "Рада розпущена Президентом. Як розпущена Рада може бути ефективною?"

У фракції "Народний фронт" у відповідь на сьогоднішнє звернення Президента Зеленського до народних депутатів наголосили, що парламент був готовий працювати над реформами, однак після його розпуску робота вже не може бути ефективною.

Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"У відповідь на сьогоднішню заяву Президента Зеленського хочу від імені фракції "Народний фронт" заявити наступне: ми готові були голосувати за реформи. І зверталися до Президента. Ми заявили: новий Президент - нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового Президента, але зі старими підходами", - підкреслив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради. "Рада розпущена Президентом. Як розпущена Рада може бути ефективною?", - запитав керівник фракції НФ.

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