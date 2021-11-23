Український боксер Сіренко проведе бій в андеркарді поєдинку Берінчик - Чанієв Цього року Сіренко вже виграв три бої

Володар титулу WBC Asia у надважкій вазі Владислав Сіренко проведе бій із німцем Мікаелем Валлішем в андеркарді поєдинку Денис Берінчик – Іса Чанієв.

Фото: Кореспондент.net

Про це повідомляє "Укрінформ". Український боксер Сіренко у вересні у першому раунді нокаутував росіянина Олександра Устинова та захистив свій титул WBC Asia. У березні Сіренко переміг поляка Каміля Соколовскі рішенням суддів, а в червні нокаутував француза Невфеля Уату. Вечір боксу, головною подією якого стане бій Берінчик - Чанієв, відбудеться 18 грудня у ТРЦ "Термінал" у Броварах. Участь у шоу також візьмуть Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Олександр Спірко та Хусейн Байсангуров. Читайте також: Боксер Усик хоче поїхати до Криму й показати чемпіонські пояси своєму тренеру

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