СПОРТ НОВИНИВолодар титулу WBC Asia у надважкій вазі Владислав Сіренко проведе бій із німцем Мікаелем Валлішем в андеркарді поєдинку Денис Берінчик – Іса Чанієв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український боксер Сіренко проведе бій в андеркарді поєдинку Берінчик - Чанієв
Цього року Сіренко вже виграв три бої
Фото: Кореспондент.net
Про це повідомляє "Укрінформ".
Український боксер Сіренко у вересні у першому раунді нокаутував росіянина Олександра Устинова та захистив свій титул WBC Asia. У березні Сіренко переміг поляка Каміля Соколовскі рішенням суддів, а в червні нокаутував француза Невфеля Уату.
Вечір боксу, головною подією якого стане бій Берінчик - Чанієв, відбудеться 18 грудня у ТРЦ "Термінал" у Броварах.
Участь у шоу також візьмуть Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Олександр Спірко та Хусейн Байсангуров.
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