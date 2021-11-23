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Український боксер Сіренко проведе бій в андеркарді поєдинку Берінчик - Чанієв

Цього року Сіренко вже виграв три бої
Володар титулу WBC Asia у надважкій вазі Владислав Сіренко проведе бій із німцем Мікаелем Валлішем в андеркарді поєдинку Денис Берінчик – Іса Чанієв.
Український боксер Сіренко проведе бій в андеркарді поєдинку Берінчик - Чанієв Фото: Кореспондент.net

Про це повідомляє "Укрінформ".

Український боксер Сіренко у вересні у першому раунді нокаутував росіянина Олександра Устинова та захистив свій титул WBC Asia. У березні Сіренко переміг поляка Каміля Соколовскі рішенням суддів, а в червні нокаутував француза Невфеля Уату.

Вечір боксу, головною подією якого стане бій Берінчик - Чанієв, відбудеться 18 грудня у ТРЦ "Термінал" у Броварах.

Участь у шоу також візьмуть Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Олександр Спірко та Хусейн Байсангуров.

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23 11 2021 12:30
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