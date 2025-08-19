НАТО готує зустріч військових лідерів для обговорення ситуації в Україні
19 серпня 2025, 18:31
До зустрічі має долучитися голова Об’єднаного комітету начальників штабів.
20 серпня, військові лідери НАТО планують провести зустріч для обговорення ситуації в Україні та подальших дій.
Про це пише Reuters з посиланням на словами американського та натівського посадовців.
За словами представника США, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн планує долучитися до зустрічі у форматі відеоконференції, однак його участь ще під питанням.
Голова Військового комітету НАТО скликав засідання на рівні начальників штабів оборони, яке в Альянсі охарактеризували як регулярне.
Інший представник НАТО уточнив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил альянсу Алексус Грінкевич поінформує учасників про результати зустрічі Дональда Трампа і путіна.