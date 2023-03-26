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ПОЛІТИКА

НАТО назвала плани росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі "небезпечними та безвідповідальними"

26 березня 2023, 18:45
НАТО назвала плани росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі
Фото: Steppe
НАТО розкритикувало Кремль за його "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.

Сьогодні, 26 березня, в НАТО розкритикували росію за її "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.

Про це повідомляє The Guardian.

Через день після того, як російський диктатор володимир путін заявив, що росія розмістить тактичну ядерну зброю в білорусі, НАТО розкритикувало Кремль за його "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.

"НАТО пильнує, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не бачили жодних змін у ядерній позиції росії, які б спонукали нас коригувати нашу власну.", - заявив речник НАТО.

Він також наголосив, що посилання росії на спільне використання ядерної зброї НАТО є абсолютно оманливим.

"Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання. росія постійно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО", - підкреслив речник.

Раніше повідомлялось, що нова російська кампанія намагається заманити чоловіків воювати в Україні.

НАТОядерна зброя

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