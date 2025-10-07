Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО тричі перехоплювало літаки рф над Балтикою

07 жовтня 2025, 08:55
НАТО тричі перехоплювало літаки рф над Балтикою
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Патруль Альянсу супроводжував кілька літаків Ан-12, Ан-72, чотири Су-30, два МіГ-31 і Су-24МР
Винищувачі НАТО, які патрулюють країни Балтії, минулого тижня протягом трьох днів піднімалися для ідентифікації й супроводу літаків рф, які порушили правила польоту.
 
Про це повідомило міністерство оборони Литви.
 
Зокрема, 30 вересня авіація Альянсу перехопила два транспортні літаки Ан-12, які рухалися в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області рф у бік материкової частини росії. У них були ввімкнені радіолокаційні відповідачі, вони не мали плану польоту, підтримували радіозв'язок із регіональним центром керування польотами (RSVS).
 
Того самого дня за цим же маршрутом рухвався Ан-72 також без плану польоту. Його супроводжували чотири Су-30 і два МіГ-31, які були без увімкнених відповідачів, без планів польоту й не підтримували зв'язку.
 
1 жовтня НАТО піднімав винищувачі для супроводу російського розвідувального літака Су-24МР, зазначили у відомстві.
 
RLT нагадав, що місію НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії виконують із Литви й Естонії.

 

війна в Українівинищувачіросія окупанти

