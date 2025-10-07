НАТО тричі перехоплювало літаки рф над Балтикою

Патруль Альянсу супроводжував кілька літаків Ан-12, Ан-72, чотири Су-30, два МіГ-31 і Су-24МР

Винищувачі НАТО, які патрулюють країни Балтії, минулого тижня протягом трьох днів піднімалися для ідентифікації й супроводу літаків рф, які порушили правила польоту.

Про це повідомило міністерство оборони Литви.

Зокрема, 30 вересня авіація Альянсу перехопила два транспортні літаки Ан-12, які рухалися в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області рф у бік материкової частини росії. У них були ввімкнені радіолокаційні відповідачі, вони не мали плану польоту, підтримували радіозв'язок із регіональним центром керування польотами (RSVS).