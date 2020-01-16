Нацбанк зупинить заборону на використання коштів ФОПів з бізнес-карток на особисті потреби
Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій під час брифінгу за підсумками щорічної зустрічі НБУ з партнерами та клієнтами, повідомляє "Громадське".
"Ми призупиняємо дію нашого коментаря про те, що кошти з рахунків ФОПів не можуть використовуватися на потреби, не пов’язані з підприємницькою діяльністю. Цей коментар стосується фактично податкової служби", - повідомив Смолій.
Водночас він додав, що своєю нормою Нацбанк не вносив ніяких нових змін до чинного законодавства, адже фактично, заборона на використання коштів з рахунків ФОПів для особистих потреб діє в Україні з 2003 року.
Раніше стало відомо, що постанова Національного банку України, у якій міститься пряма заборона на витрачання коштів з бізнес-рахунків фізичних осіб-підприємців на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби, набула чинності.
Зазначимо, що інформація про відповідні зміни до порядку відкриття та закриття рахунків ФОПів з’явилася ще у серпні 2019 року. Тоді у Нацбанку заявили, що відповідні зміни реально нічого не змінять, адже заборона на використання коштів з бізнес-рахунку на особисті потреби діяла й раніше.
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