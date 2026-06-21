Навроцький пояснив, чому забрав у Зеленського орден Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла тим, що той нібито перейшов "поріг болю" для польського суспільства.

За словами Навроцького, поляки добре знають, що таке війна, боротьба за незалежність і загроза з боку росії.

"Але ми – гордий польський народ і маємо свій поріг болю у справах, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", – сказав Навроцький

Він наголосив, що у ХХ столітті Польща мала лише 31 рік справжньої незалежності, а решту часу або воювала проти радянських військ, або зазнавала окупації Німеччини й СРСР, або боролася з радянським контролем аж до 1989 року.

Він нагадав, що напередодні оголосив про рішення відкликати нагороду після того, як Зеленський погодив надання одному з підрозділів Збройних сил України назви на честь Героїв УПА. За словами Навроцького, рішення ухвалили після консультацій із капітулою ордена Білого Орла.

Нагадаємо, що 26 травня Зеленський надав підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У Польщі це викликало критику, зокрема з боку Навроцького, який заявив, що такі кроки "дають аргументи російській пропаганді". Він також запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла – найвищої нагороди Польщі, – який йому вручив 2023 року тодішній президент країни Анджей Дуда.