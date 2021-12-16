Найперший запис із Вікіпедії, що містив лише два слова, продали за $750 тисяч На аукціоні у Нью-Йорку продали за 187 500 доларів комп'ютер, із якого Вейлз зробив цей перший запис

Найпершу сторінку з Вікіпедії, що містила лише два слова, продали на аукціоні як NFT-токен за 750 тисяч доларів.

Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє аукціонний дім Christie's, пише Громадське. Перший запис на Вікіпедії зробив засновник енциклопедії Джиммі Вейлз. 15 січня 2001 року він написав: "Hello, World!" (Привіт, світ) Крім того, на аукціоні у Нью-Йорку продали за 187 500 доларів комп'ютер, із якого Вейлз зробив цей перший запис. Хто придбав токен та комп'ютер - не розголошується. Читайте також: Вікіпедія посилює боротьбу з фейками

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