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Найперший запис із Вікіпедії, що містив лише два слова, продали за $750 тисяч

На аукціоні у Нью-Йорку продали за 187 500 доларів комп'ютер, із якого Вейлз зробив цей перший запис
Найпершу сторінку з Вікіпедії, що містила лише два слова, продали на аукціоні як NFT-токен за 750 тисяч доларів.
Найперший запис із Вікіпедії, що містив лише два слова, продали за $750 тисяч Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє аукціонний дім Christie's, пише Громадське.

Перший запис на Вікіпедії зробив засновник енциклопедії Джиммі Вейлз. 15 січня 2001 року він написав: "Hello, World!" (Привіт, світ)

Крім того, на аукціоні у Нью-Йорку продали за 187 500 доларів комп'ютер, із якого Вейлз зробив цей перший запис. Хто придбав токен та комп'ютер - не розголошується.

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16 12 2021 10:27
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