ВІДПОЧИНОК НОВИНИНайпершу сторінку з Вікіпедії, що містила лише два слова, продали на аукціоні як NFT-токен за 750 тисяч доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найперший запис із Вікіпедії, що містив лише два слова, продали за $750 тисяч
На аукціоні у Нью-Йорку продали за 187 500 доларів комп'ютер, із якого Вейлз зробив цей перший запис
Фото: wikipedia.org
Про це повідомляє аукціонний дім Christie's, пише Громадське.
Перший запис на Вікіпедії зробив засновник енциклопедії Джиммі Вейлз. 15 січня 2001 року він написав: "Hello, World!" (Привіт, світ)
Крім того, на аукціоні у Нью-Йорку продали за 187 500 доларів комп'ютер, із якого Вейлз зробив цей перший запис. Хто придбав токен та комп'ютер - не розголошується.
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