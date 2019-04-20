НБУ: Рішення щодо "ПриватБанку" може вдарити по співпраці з МВФ та ЄБРР

Відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому

Рішення суду щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку" ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

Учасники засідання констатували, що після схвалення рішення окружним адміністративним судом Києва про неправомірність виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку ситуація залишається спокійною та контрольованою, повідомляє прес-служба регулятора за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності за участі представників МВФ, Світового банку та ЄБРР.

"Банк працює у звичайному режимі, повністю і вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами", - йдеться у повідомленні.

Утім, відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому.

"Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих колишніми власниками "ПриватБанку", - повідомляє прес-служба.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Також, група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань так званого "Панамського досьє", встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів.