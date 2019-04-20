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НБУ: Рішення щодо "ПриватБанку" може вдарити по співпраці з МВФ та ЄБРР

Відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому
Рішення суду щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку" ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР.
НБУ: Рішення щодо "ПриватБанку" може вдарити по співпраці з МВФ та ЄБРР Фото: Reuters

Учасники засідання констатували, що після схвалення рішення окружним адміністративним судом Києва про неправомірність виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку ситуація залишається спокійною та контрольованою, повідомляє прес-служба регулятора за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності за участі представників МВФ, Світового банку та ЄБРР.

"Банк працює у звичайному режимі, повністю і вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами", - йдеться у повідомленні.

Утім, відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому.

"Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих колишніми власниками "ПриватБанку", - повідомляє прес-служба.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Також, група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань так званого "Панамського досьє", встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів.

 

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20 04 2019 13:23
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