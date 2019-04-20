НБУ: Рішення щодо "ПриватБанку" може вдарити по співпраці з МВФ та ЄБРР
Учасники засідання констатували, що після схвалення рішення окружним адміністративним судом Києва про неправомірність виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку ситуація залишається спокійною та контрольованою, повідомляє прес-служба регулятора за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності за участі представників МВФ, Світового банку та ЄБРР.
"Банк працює у звичайному режимі, повністю і вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами", - йдеться у повідомленні.
Утім, відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому.
"Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих колишніми власниками "ПриватБанку", - повідомляє прес-служба.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.
Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.
Також, група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань так званого "Панамського досьє", встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів.
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